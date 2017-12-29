Заявления на мошенницу написали 8 актюбинских предпринимателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, по подозрению в мошенничестве полицейскими была задержана 30-летняя жительница Актобе, которая под предлогом, что может помочь по сниженным ставкам оформить кредит на развитие бизнеса в одном из банков, входила в доверие к представителям малого и среднего бизнеса. -На сегодняшний день на уловки подозреваемой попались 8 предпринимателей. Сумма вознаграждения составляла от 250 тысяч до 500 тысяч тенге. По всем фактам начаты расследования по части 2 статьи 190 УК РК - «Мошенничество». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. ДВД Актюбинской области просит предпринимателей, пострадавших от рук задержанной женщины обратиться в дежурную часть Илекского отдела полиции или позвонить по номеру 729-806, - сообщили в пресс-службе ДВД.