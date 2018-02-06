Похитителю 4-летнего малыша в Уральске вынесли приговор

Владимира КОЛЕСНИКОВА приговорили к шести годам колонии средней безопасности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, приговор Владимиру КОЛЕСНИКОВУ вынесли 28 декабря 2017 года. КОЛЕСНИКОВ был признан виновным по статье 125 УК РК - "Похищение человека совершенное заведомо несовершеннолетнего". - КОЛЕСНИКОВ был признан виновным по статье 125 УК РК - "Похищение человека совершенное заведомо несовершеннолетнего". Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с принудительным лечением от наркомании. Позже пр