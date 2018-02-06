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Происшествия

Похитителю 4-летнего малыша в Уральске вынесли приговор

Владимира КОЛЕСНИКОВА приговорили к шести годам колонии средней безопасности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, приговор Владимиру КОЛЕСНИКОВУ вынесли 28 декабря 2017 года. КОЛЕСНИКОВ был признан виновным по статье 125 УК РК - "Похищение человека совершенное заведомо несовершеннолетнего". - КОЛЕСНИКОВ был признан виновным по статье 125 УК РК - "Похищение человека совершенное заведомо несовершеннолетнего". Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с принудительным лечением от наркомании. Позже пр
Кристина Кобина
Похитителю 4-летнего малыша в Уральске вынесли приговор
Владимира КОЛЕСНИКОВА приговорили к шести годам колонии средней безопасности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, приговор Владимиру КОЛЕСНИКОВУ вынесли 28 декабря 2017 года.  КОЛЕСНИКОВ был признан виновным по статье 125 УК РК - "Похищение человека совершенное заведомо несовершеннолетнего". - КОЛЕСНИКОВ был признан виновным по статье 125 УК РК - "Похищение человека совершенное заведомо несовершеннолетнего". Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с принудительным лечением от наркомании. Позже приговор суда был обжалован, но судебная коллегия областного суда по уголовным делам оставила его без изменений, - пояснили в суде ЗКО. Стоит отметить, что потерпевшей Айткалиевой по данному делу гражданский иск заявлен не был.
Напомним, 21 ноября Владимир КОЛЕСНИКОВ пытался похитить 4-летнего ребенка, когда тот с мамой гулял на улице Кокчетавской, возле кулинарии. Родственник КОЛЕСНИКОВА рассказал, что тот страдал алкогольной зависимостью и незадолго до произошедшего пытался бросить пить. Также он сообщил, что в последнее время парень был не в себе - он слышал голоса.
приговор похищение ребенка лишение свободы

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