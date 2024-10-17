Пожар унес жизни пятерых детей: семье после трагедии купили квартиру

Акимат Житикаринского района Костанайской области оказал семье, пострадавшей в результате пожара, психологическую, юридическую и материальную поддержку.

Акимат Житикаринского района оказал семье, пострадавшей в результате пожара, психологическую, юридическую и материальную поддержку.

Напомним, 11 октября в Костанайской области загорелся частный дом. Когда прибыли пожарные, дом уже полностью был охвачен огнем, обрушилась крыша. В доме без присмотра взрослых находились шестеро несовершеннолетних детей 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. Тела были обнаружены в результате разбора завалов. Старший ребенок не пострадал. По предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы.

По информации пресс-службы акимата области, были организованы похороны, из местного бюджета выплачена единовременная социальная помощь в размере 100 МРП (369 200 тенге).

— Также предусмотрена выплата в размере 100 МРП за счет фонда всеобуча отдела образования, — сообщили в акимате.

Кроме того, два градообразующих предприятия на добровольной основе приобрели двухкомнатную квартиру для семьи.