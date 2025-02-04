Пожар в многоэтажке Уральска: подросток отравилась угарным газом

Пожар произошёл утром 4 февраля в доме №14 на улице Абулхаир хана. По словам очевидцев, загорелась сдаваемая посуточно квартира на четвертом этаже. Огонь охватил 20 квадратных метров.

Пожар произошёл утром 4 февраля в доме №14 на улице Абулхаир хана. По словам очевидцев, загорелась сдаваемая посуточно квартира на четвертом этаже. Огонь охватил 20 квадратных метров. Из пожара удалось спасти 19-летнюю девушку и эвакуировать ещё 17-летнюю. Более десяти человек покинули многоэтажку самостоятельно.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что в результате пожара пострадала 17-летняя девушка. Ей диагностировали отравление угарным газом тяжёлой степени.