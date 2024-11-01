Пожилая пара и ребенок погибли в ДТП в ЗКО: сын подозреваемого обратился к президенту

Страшное ДТП произошло 24 июня 2024 года автодороге Самара — Шымкент в районе посёлка Анкаты Теректинского района. Внедорожник, на котором ехали пожилая супружеская пара Алибек и Куралай Мендигалиевы и их 9-летний внук Тамерлан столкнулся с большегрузом Volvo. После аварии Toyota Prado загорелась. Ужасающее видео с места трагедии быстро распространилось в сети. Все, кто был во внедорожнике погибли. Водителя фуры арестовали. Дочь погибших пенсионеров и мать погибшего мальчика требует для него максимального наказания.

Страшное ДТП произошло 24 июня 2024 года на автодороге Самара — Шымкент в районе посёлка Анкаты Теректинского района. Внедорожник, в котором ехали пожилая супружеская пара Алибек и Куралай Мендигалиевы и их 9-летний внук Тамерлан столкнулся с большегрузом Volvo. После аварии Toyota Prado загорелась. Ужасающее видео с места трагедии быстро распространилось в сети. Все, кто был во внедорожнике погибли. Водителя фуры арестовали. Дочь погибших пенсионеров и мать погибшего мальчика требует для него максимального наказания.

Между тем за рулем большегруза был житель южного Казахстана Двумар Люшанло, сама фура зарегистрирована на кыргызскую компанию. Водитель утверждает, что на встречную полосу выехал не он, а водитель внедорожника и считает себя не виновным. Того же мнения придерживается его сын Рустам Люшанло. Он даже записал видеообращение на имя президента страны Касым-Жомарта Токаева с просьбой вмешаться в ситуацию.

– Прошу вас, господин президент остановить происходящий беспредел в управлении дознания ДП и прокуратуры ЗКО. В тот день на встречную полосу выехала Toyota, произошла авария и погибли три человека. Моего отца незаконно держат вот уже пятый месяц, хотя первичная экспертиза показала, что мой отец не виновен. Судмедэкспертиза, трасологическая экспертиза тоже указывает на это. Но по делу вновь назначили экспертизу в Кызылорде. Она тоже показала, что отец не виновен. Назначили третью. Мой отец сейчас нуждается в медицинской помощи. Я обращался в прокуратуру, записался на прием в Астане. Но меня избегают, не хотят со мной разговаривать. Я не знаю куда идти, к кому обращаться. Поэтому прошу вас о помощи, - сказал Рустам Люшанло в своем видеообращении.

Адвокат Люшанло Асхат Куанаев также не согласен с ходом следствия. Он написал жалобу в генпрокуратуру и МВД. Из его письма следует, что его подзащитного взяли под стражу без оснований.

– Сотрудники полиции просто сделали для себя легкое умозаключение о том, что это Двумар Люшанло выехал на встречное направление и допустил данное столкновение. Хотя все объективные данные противоречили этому - на полосе движения Люшанло имелись четкие следы торможения, на его же полосе произошло первое столкновение автомашин. Также на этом же месте имелись следы выбоин от днища автомашины Мендигалиева. Доводы Люшанло никто и не пытался проверять. С его слов даже не составлялись схемы места происшествия. Санкцию на арест Люшанло следственный суд выдал почти автоматом.

Из заключения судебного трасологической экспертизы следует, что столкновение произошло правой передней частью автомашины Люшанло и с левой передней угловой частью автомашины Мендигалиева. В первичный контакт вступили капот, радиатор, передний бампер автомашины Люшанло с капотом, передним бампером, левой частью моторного отсека и левым передним крылом машины Мендигалиева. Продольные оси автомашин в момент столкновения располагались относительно друг другу под углом 140 градусов. Наиболее вероятным местом столкновения автомашин Люшанло и Мендигалиева является район, расположенный внутри следов торможения авто Люшанло северо-восточнее места столкновения, следов выбоин, следов пыли и грунта, зафиксированных на схеме осмотра места происшествия.

Данное заключение полностью подтверждает доводы моего подзащитного Люшанло о том, что машина Мендигалиева выехала на встречную полосу и Люшанло вынужден был резко нажать на педаль тормоза, - написал Асхат Куанаев.

Повторная комиссионная экспертиза, проведенная в Кызылорде, по словам адвоката, также в полном объеме подтвердила первичную экспертизу и полностью доказывают невиновность Люшанло в ДТП. Адвокат попросил генпрокурора и министра МВД вмешаться в ход расследования и освободить Двумара Люшанло из-под ареста до принятия по делу окончательного процессуального решения.

Между тем, в пресс-службе департамента полиции сообщили, что что по данному факту проводится досудебное расследование. По завершении расследования дело будет направлено в суд. Подозреваемый арестован, и содержится в изоляторе временного содержания. Иные подробности в интересах следствия полицейские разглашать на стали.