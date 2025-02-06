Правительство Турции улучшило строительство домов после смертоносного землетрясения

Страна восходящего солнца считается одним из лидеров в этой сфере благодаря сочетанию жестких нормативов, передовых технологий и многолетнего опыта борьбы с землетрясениями.

По информации «24KZ», в Японии ежегодно происходит около сотни подземных толчков разной мощности. За прошлый год здесь зарегистрировали 10 землетрясений магнитудой 5 и более.

С 1981-го законодательство островного государства требует использовать сейсмоустойчивые технологии при строительстве всех зданий. Поэтому Страна восходящего солнца считается одним из лидеров в этой сфере благодаря сочетанию жестких нормативов, передовых технологий и многолетнего опыта борьбы с землетрясениями.

Дома строятся на особых платформах – гибких фундаментах, которые снижают вибрации. Амортизаторы и демпферы необходимы для поглощения энергии сейсмических волн. При возведении зданий используют легкие строительные материалы, которые снижают нагрузку и риск обрушения.

Также страна использует систему раннего оповещения о землетрясениях, которая предупреждает население за несколько секунд до начала толчков. А в школах и на предприятиях регулярно проводят учения по эвакуации и действиям при землетрясениях.

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