Сегодня, 23 января, прошел семинар по развитию государственно-частного партнерства в Казахстане, на котором специалисты казахстанского центра ГЧП рассказали о преимуществах участия в данной программе для бизнесменов и госорганов. По словам эксперта казахстанского центра ГЧП Азамата НУРСЕИТОВА, семинар проводится для того, чтобы акимов городов и районов познакомить с новыми проектами. - Если брать Западно-Казахстанскую область, то по сравнению с соседней Актюбинской областью предприниматели не очень активно участвуют в программе ГЧП. На сегодняшний день в Актюбинской области уже подписаны 73 проекта и 31 находится на стадии подписания, а в ЗКО на рассмотрении сейчас всего семь проектов. На сегодняшний день бизнесменов заинтересовали проекты замены уличного освещения, установка видеокамер на улицах города, открытие школьных столовых и детских садов, - пояснил Азамат НУРСЕИТОВ. В городе Аксай Бурлинского района ЗКО власти планируют воспользоваться государственно-частным партнерством и передать общественный транспорт бизнесменам. - Ни для кого не секрет, что в Аксае существуют проблемы с общественным транспортом. Поэтому мы хотим привлечь бизнес. Также в районе будет построен спортзал и школа по ГЧП. Сейчас уже два предпринимателя изъявили желание принять участие в конкурсе, - сообщил руководитель отдела предпринимательства Бурлинского района Мереке ИЗТЕЛЕУОВ. Стоит отметить, что преимуществом данной программы для бизнесменов является то, что не надо ежегодно заключать договор и участвовать в госзакупках. То есть управление, которое курирует отрасль проекта объявляет конкурс и принимает заявки. Затем выбирается самая лучшая заявка по нескольким критериям. Таким образом договор может быть заключен на срок от 3 до 30 лет. К примеру, если предприниматель берется за замену уличного освещения, то его выгода заключается в том, что энергосберегающие фонари, которые он устанавливает потребляют намного меньше электроэнергии, чем прежние светильники. Таким образом разницу, которая в итоге выходит государство выплачивает бизнесмену. Кроме этого, представители центра ГЧП рассказали, что сейчас в основном предприниматели берутся за открытие детских садов, так как в республике существует дефицит мест в дошкольные организации. - ГЧП не останавливается только на развитии социальной сферы. Поэтому сегодня мы представляем наш новый продукт - "Архимедов рычаг". У нас появилась идея создать в Казахстане аналог западных библиотек для молодежи, где будут не только книги, но и компьютерные кабинеты, кофейни и многое другое, - заявил главный специалист КЦГЧП Артур ЦЫГАНОВ.