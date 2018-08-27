В управлении здравоохранения рассказали, что мама 11-месячного Аслана АМАНГАЛИЕВА, страдающего рядом заболеваний, не обращалась к ним с жалобами на гинеколога, а препарат, который необходим малышу, будет в городе только в сентябре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара АБДРАХМАНОВА, необходимый им препарат "Кеппра" входит в список лекарственных средств, которые отпускаются бесплатно в рамках гарантийного объема медицинской помощи. Как стало известно, в данный момент "Кеппра" отсутствует в аптеках города.
Однако, по словам Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, родителям ребенка был предложен аналог данного препарата "Леветирацетам", который также отпускается бесплатно. А также учитывая судорожный синдром, ребенку были предложены и другие препараты, но родители Аслана от него отказались.
Также в управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что мама малыша, с жалобами на врача-гинеколога не обращалась.
- Для определения степени вины медицинских работников требуется полный разбор комиссией, с привлечением экспертов. Проверка не проводилась, так как для этого необходимо письменное обращение пациента. По результатам записи в базе данных на информационной системе "КазМед" от 12 сентября 2017 года жалоб на отсутствие шевеления плода не было, - заявила Гульнара АБДРАХМАНОВА.
Кроме того, Аслан АМАНГАЛИЕВ все-таки периодически находился на лечении в городской и областной многопрофильной больнице с 21 сентября 2017 года. 16 октября прошлого года ребенка проконсультировали специалисты национального центра материнства и детства города Астана, однако в связи с острым заболеванием им было отказано в госпитализации. По словам Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, врачи из Алматы и Самары рекомендовали родителям после стационарного лечения, продолжить медикаментозное лечение по месту жительства.
- Лечение и обследование в зарубежной клинике возможно по рекомендации врачей из республиканских клиник. Все медицинские документы направляются в рабочий орган специалистами республиканских клиник, - заявила Гульнара АБДРАХМАНОВА.
Мама Аслана подтвердила, что ей действительно предлагали аналоги препарата "Кеппра", однако эффекта от него никого не было. По словам Асылтас БАТЫРГАЛИЕВОЙ, у Аслана от других препаратов приступы наоборот усиливаются.
- Поэтому мы от него отказались. Нам ничего не помогает кроме "Кеппра". Сейчас он у нас опять заканчивается. Я думала, что сегодня они нам все-таки его выдадут, а нам выдали вскрытую упаковку этих лекарств. Представляете? Разве можно лекарства выдавать с открытыми упаковками? Разве так можно? Я сказала вернуть, потому что лекарства должны выдаваться в запечатанном виде. А может, он пролежал у них год или состав не тот. Я уже им не доверяю. Мы вернули. Нам теперь опять нужно его из России заказывать, - говорит со слезами на глазах Асылтас БАТЫРГАЛИЕВА.
По словам мамы Аслана, финансово поддерживать состояние и возить ребенка на лечения и реабилитации семья уже не в силах.
- Я сегодня уже не могла себя сдержать, с одной стороны нужны деньги на лечение, с другой стороны на лекарства, и ещё у нас спецпитание в месяц на 150 тысяч выходит, если не больше. Да, дают за инвалидность 69 тысяч. Но этих денег недостаточно на лекарства и на питание. Об остальном я даже молчу. Кредиты, долги, нехватка денег... Уже сил нет, - плача говорит Асылтас БАТЫРГАЛИЕВА,
Напомним, у маленького Аслана
целый ряд серьезных заболеваний, которые мешают ему жить и нормально развиваться. По словам мамы Аслана Асылтас БАТЫРГАЛИЕВОЙ, ребенку сейчас 11 месяцев, но развитие его соответствует месячному ребенку. Головку он держит несколько секунд, не переворачивается, не ползает, не сидит, ручками и ножками не двигает. Мама считает, что в этом присутствует вина врача-гинеколога, у которого она наблюдалась при беременности.
По словам родителей, малышу могут помочь врачи из Чехии, а именно в центре "RL-CORPUS S. R. O." города Оломоуц. Благодаря Войте-терапии, которую нужно проходить регулярно, многие малыши с таким же диагнозом начали жить обычной жизнью. А также мальчику требуется помощь остеопата. Родители нашли хорошего специалиста в Самаре. Но все процедуры платные, а в семье работает только отец. Собрать нужную сумму в срок родители просто не в силах и просят всех неравнодушных граждан помочь семье в это нелегкое для них время. Сумма сбора на сегодняшний день составляет 1,8 млн тенге. Из них 1,2 млн тенге на лечение в Чехии, остальные 600 тысяч тенге пойдут на лечение у остеопата в Самаре.
Реквизиты для помощи:
Батыргалиева Асылтас (мама)
✔Halyk Bank 6762 0035 0274 6794
✔Сбербанк 4424 7710 1232 7090 (оформлен на папу Батыргалиева Армана)
✔Kaspi Gold 5169 4931 5528 0194
✔Kaspi депозит ИИН 921011401198
✔Киви кошелек 8 747 693 65 67
✔Баланс? на ? BEELINE 8 705 506 97 15 (переводится на ?)
✔ Казком 4405 6375 4363 0273 (оформлен на папу Батыргалиева Армана)
Фото предоставлено Асылтас БАТЫРГАЛИЕВОЙ