Ерлан ОМАРОВ Фото из социальных сетей Отметим, что казахстанец переплыл озеро Иссык-Куль в рамках международного заплыва Issyk-Kul Swim Challenge. В соревнованиях приняли участие четыре - Даулет Курманбаев, его тренер - гражданин России, а также двое уроженцев Киргизии. -Я родился в Атырау, у нас есть река Урал. С детства хотел ее переплыть, но папа запрещал. Он говорил, что я могу попасть в раздел "Некрологи" в местных газетах. Я вырос, мечта осталась, поэтому решил переплыть Иссык-Куль, - рассказал журналистам спортсмен.

Об этом выходец из Атырау, а ныне житель Алматы Даулет Курманбаев рассказал на своей официальной странице Facebook. -Я первый казах, переплывший Иссык-Куль! Необъятная вода жемчужины Кыргызстана. Проплыл 15.5 км за 5 часов 28 минут. Все это время был наедине с ИК. Общался с ним. Он был чист, как райские воды. Озеро поведало мне секреты. Главный из них прост: мои близкие, жена, дочки, братишка, папа, сестра вот, что самое ценное в жизни. А все медали, машины, дома, почести, регалии - все это мишура, ведь она не имеет души. Я подружился с ИК и волны качали меня. Он игрался со мной, плеская в рот и нос воду, тогда я дышал в другую сторону. А во время штиля мы оба молчали и смотрели на заснеженную шапку гор, которая вела меня к финишу.