Как рассказала руководитель городского отдела образования Жансулу ТУРЕМУРАТОВА, в тестировании по городу участвовало 888 педагогов, 83% учителей успешно сдали тесты на предметные знания и методику. Стоит отметить, что в школах города трудятся порядка 3,5 тысячи учителей и в течение последних 3 лет учителя проходят различные курсы переподготовки и повышения квалификации учительского мастерства. - 821 учитель имеют сертификаты по уровням. Среди них I продвинутый уровень имеют 129 учителей, II основной уровень присвоен 118 педагогам, III базовый уровень имеют 574 учителя. 29 директоров завершили курс «Лидерство и управление в школах» и 7 заместителей директоров. В целях внедрения обновленного содержания образования и соответствия новым требованиям во всех школах педагоги, прошедшие подготовку, работают в качестве координаторов и 34 учителя имеют специальные сертификаты, - заявила Жансулу ТУРЕМУРАТОВА.