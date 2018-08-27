Сегодня в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и внедрения ЭСОП в общественном транспорте на базе автопарка ТОО «АйсТрансХолдинг» началось обучение 300 кондукторов и водителей функционалу мобильных терминалов. Электронную систему оплаты проезда в Атырау внедряет компания ТОО «SMART ЖКХ» в рамках трёхстороннего договора между акиматом города и шестью компаниями-перевозчиками. - В рамках данного проекта будет внедрено порядка девяти видов оплаты за проезд. Помимо привычных для подобных систем способов оплаты наличными и транспортной картой, будет внедрена возможность оплаты с баланса мобильного телефона, предоплаченным билетом, через QR-код, Bluetooth, смартфоном, SMS и с банковской карты. Также в системе предусмотрен функционал учета социальных категорий пассажиров, таких как пенсионеры, льготники, студенты и так далее, - рассказал директор ТОО «SMART ЖКХ» Сержан Акилбеков. В рамках проекта во всех городских автобусах будут установлены стационарные валидаторы, а кондукторам будут выданы ручные валидаторы. Сотрудники новой контрольно-ревизионной службы, будут оснащены валидатором с дополнительными функциями проверки проезда. Для населения будет доступно мобильное приложение SmartQala, которое предоставит возможность управлять балансом карты, просматривать историю поездок и видеть время приезда автобусов на остановку в реальном времени. - Оборудование одного автобуса для ЭСОП обойдется примерно в 500 тысяч тенге. При этом бюджетные средства тратиться не будут, так как проект является инвестиционным. Стоимость одной карты с нулевым балансом составит 400 тенге, она приобретается один раз и далее её можно либо пополнять любыми привычными способами, например, в терминалах Qiwi или Касса-24, либо вместо этого привязать её к любой банковской карте или даже балансу мобильного телефона. Как социально ответственная компания, мы бесплатно раздадим около 10000 карт ветеранам и инвалидам нашего города, - уточнил Сержан Акилбеков. Отметим, что в пилотном режиме проект будет внедрен в сентябре, а полный запуск намечен на октябрь-ноябрь текущего года.