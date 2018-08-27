Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом стало известно сегодня, 27 августа, на августовской конференции работников образования. Как рассказала руководитель отдела образования города Уральск Жансулу ТУРЕМУРАТОВА, в классах предшкольной подготовки будут обучаться 4154 дошколят, тогда как в первые классы зачислят 6248 учеников. Количество первоклашек по сравнению с прошлым годом выросло на 1000 детей. - В целом число учащихся за один год выросло на четыре тысячи детей, что естественным образом сказывается на дефиците ученических мест. В частности, остро стоит вопрос в районе Зачаганска, 5, 7, 9 микрорайонов и в центральной части города. Несмотря на ожидаемое открытие новой школы на 900 мест в районе Сарытау поселка Зачаганска, в школах №10, 47 контингент учащихся будет превышать проектные мощности, - заявила Жансулу ТУРЕМУРАТОВА. Выяснилось, что в некоторых школах города в прошлом учебном году число учащихся все-таки намного превышало допустимую норму. - В 2017-2018 учебном году количество учеников 0-11 классов в средней школе №10 составляло 2835 человек при проектной мощности 1200. В СОШ №47, расположенной в этом же микрорайоне, числилось 2226 учащихся при той же мощности на 1200 человек. Как видим, ощущается острый дефицит ученических мест, - рассказала Жансулу ТУРЕМУРАТОВА. Стоит отметить, что в мероприятии принял участие аким Уральска Мурат МУКАЕВ, который рассказал, что в 2018 году было сдано в эксплуатацию три объекта образования: это средняя общеобразовательная школа в поселке Деркул, средняя общеобразовательная школа №4 и школа в микрорайоне Сарытау. - В связи с ростом численности учащихся в городе наблюдается острая нехватка школ. Проводится большая работа в этом направлении. В следующем году планируется строительство еще шести новых школ и пристройки к основной школе в поселке Меловые горки. В настоящее время готовится проектно-сметная документация, - рассказал Мурат МУКАЕВ. Следует отметить, что рост школьников в нашем регионе отмечается ежегодно. В среднем число первоклашек только в городе Уральск ежегодно увеличивается на 1000-1200 человек.