В городе растет число учеников и ощущается нехватка школ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом стало известно сегодня, 27 августа, на августовской конференции работников образования. Как рассказала руководитель отдела образования города Уральск Жансулу ТУРЕМУРАТОВА, в классах предшкольной подготовки будут обучаться 4154 дошколят, тогда как в первые классы зачислят 6248 учеников. Количество первоклашек по сравнению с прошлым годом выросло на 1000 детей. - В целом число учащихся за один год выросло на четыре тысячи детей, что естественным образом сказывается на дефиците ученических мест. В частности, остро стоит вопрос в районе Зачаганска, 5, 7, 9 микрорайонов и в центральной части города. Несмотря на ожидаемое открытие новой школы на 900 мест в районе Сарытау поселка Зачаганска, в школах №10, 47 контингент учащихся будет превышать проектные мощности, - заявила Жансулу ТУРЕМУРАТОВА. Выяснилось, что в некоторых школах города в прошлом учебном году число учащихся все-таки намного превышало допустимую норму. - В 2017-2018 учебном году количество учеников 0-11 классов в средней школе №10 составляло 2835 человек при проектной мощности 1200. В СОШ №47, расположенной в этом же микрорайоне, числилось 2226 учащихся при той же мощности на 1200 человек. Как видим, ощущается острый дефицит ученических мест, - рассказала Жансулу ТУРЕМУРАТОВА. Стоит отметить, что в мероприятии принял участие аким Уральска Мурат МУКАЕВ, который рассказал, что в 2018 году было сдано в эксплуатацию три объекта образования: это средняя общеобразовательная школа в поселке Деркул, средняя общеобразовательная школа №4 и школа в микрорайоне Сарытау. - В связи с ростом численности учащихся в городе наблюдается острая нехватка школ. Проводится большая работа в этом направлении. В следующем году планируется строительство еще шести новых школ и пристройки к основной школе в поселке Меловые горки. В настоящее время готовится проектно-сметная документация, - рассказал Мурат МУКАЕВ. Следует отметить, что рост школьников в нашем регионе отмечается ежегодно. В среднем число первоклашек только в городе Уральск ежегодно увеличивается на 1000-1200 человек.