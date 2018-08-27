Если вы страдаете такими патологиями, как вибрационная болезнь, нарушение мозгового кровоснабжения, заболевания сосудов, болезнь Паркинсона и другими неврологическими заболеваниями, для вас предоставляется прекрасная возможность получить советы по лечению у одного из лучших российских специалистов. В уральский медицинский центр SitiMed приедет ведущий невролог Самарской области, доцент кафедры профпатологии и клинической фармакологии Самарского государственного медицинского университета Татьяна Александровна АЗОВСКОВА. Врач совместно с врачами клиники SitiMed примет пациентов с неврологическими патологиями и профессиональными болезнями, связанными с работой центральной нервной системы.Лицензия №01558 от 29.11.2017г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО. На правах рекламы.