Полная остановка магистральных тепловых сетей связана с капитальным ремонтом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото Согласно распространенной информации АО "Тепловые сети", с 3 по 13 сентября производится полная остановка магистральных тепловых сетей согласно плану-графику капитального ремонта. - В связи с этим подача горячего водоснабжения от центральных теплопунктов будет прекращена, - говорится в распространенном сообщении АО "Тепловые сети". Камилла МАЛИК