управления образования ЗКО Шолпан КАДЫРОВА.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Выяснилось, что в 2017-2018 учебном году в общеобразовательных школах области работали 12 268 учителей, из них 10520 или 85,7% с высшим образованием. Доля педагогов с высшей и первой категорией составляет 49,9%. Стоит отметить, что в 2018 году 42 педагога прошли уровневые курсы, а свыше 2 тысяч педагогов прошли курсы по обновлению содержания образования, 190 педагогов - курсы по языковой компетентности. - В 2018 году внедрена новая сетка доплат к должностному окладу учителей за педагогическое мастерство (с увеличением от 30 % до 50 %) при присвоении или подтверждении категории на основании результатов национального квалификационного теста. Переход на новую модель аттестации позволит повысить заработную плату 2 387 педагогических работников области. Доплаты будут производиться за счет трансфертов из Республиканского бюджета, - рассказала руководительКак способ решения проблемы в управлении предложили улучшить работу с выпускниками школ по направлению их на обучение по педагогическим специальностям.