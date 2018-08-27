В Актюбинской области предпринимателю, который потерял целое стадо породистых коров, отказали в возбуждении уголовного дела. Как прокомментировали в ДВД – не достаточно оснований. Сам же владелец крестьянского хозяйства, где 18 августа произошло ЧП, настаивает, что 253 головы животных могли намеренно отравить. Напомним, стадо коров из Голландии, которых содержали в ТОО «Актеп» в поселке Копа Хромтауского района, отравились ядовитым сорняком, который содержался в свежем сене. У крупнорогатых вздулись животы и они практически сразу упали замертво. По словам владельца фермы, каждая корова стоит примерно 400 000 тенге. Животные были застрахованы. На месте уже побывал и председатель комитета ветеринарного контроля и надзора Министрества сельского хозяйства РК Арман Утегулов. - Сейчас здесь стабильная ситуация. Сюда приехали и мои коллеги. Уже доказано, что это было отравление ядовитым растением, поэтому в дальнейшем мы будет контролировать эту ситуацию, – рассказал Арман Утегулов.