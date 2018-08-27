В последние годы многие казахстанцы, страдающие серьезными заболеваниями, отправляются на лечение за рубеж. Одно из самых популярных направлений «медицинского туризма» - Южная Корея. Клиники Страны утренней свежести славятся отличной диагностикой, высокотехнологичным оборудованием и качественным подходом докторов. Стоимость подобных туров варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Конечно, «удовольствие» недешёвое, но многие из нас готовы потратить на восстановление собственного здоровья или здоровья своих близких все свои кровные, да и еще и в долг взять. Поэтому мы расскажем о том, как можно сэкономить на лечении в Корее.
Медицинский кластер Южной Кореи сосредоточен в четвёртом по величине городе страны Тегу. В «меди-сити», как называют его местные жители, обосновалось огромное количество как университетских госпиталей, так и частных клиник разной специализации и направленности. Здесь же активно развиваются разработки новых препаратов и высокотехнологичного медицинского оборудования. Для нас особое значение имеет тот факт, что цены на лечение здесь значительно ниже столичных, при том, что качество предоставляемых услуг одинаковое. Хотя если Вы приехали в Южную Корею именно за лечением, несомненно, в Тегу Вам будет намного комфорте, так как здесь все приспособлено для встречи медицинских туристов: начиная от переводчиков, услуги которых зачастую входят в стоимость тура, заканчивая удобным жильем для родственников, сопровождающих пациентов.
- Недавно в рамках программы лояльности для своих клиентов Банк ВТБ (Казахстан) заключил меморандум о сотрудничестве с властями этого южнокорейского города. Теперь любой казахстанец, владеющий картой нашего банка, сможет получить медицинские услуги различного профиля в клиниках Тегу со скидкой до 30%, - говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Асхат Мусагалиев. - Карты для оплаты услуг могут быть дебетные (обычные, платежные) и кредитные (с кредитным лимитом от банка). Эти карточки обладают стандартным функционалом по оплате в любых точках продаж по всему миру и возможностью обналичивания денежных средств.
Если вы задумываетесь о лечении или диагностике в Стране утренней свежести, то приличная скидка – то, что Вам нужно. Чтобы стать участником программы лояльности Банка ВТБ (Казахстан) нужно обратиться в ближайшее отделение банка и оформить любую платежную карточку. Список клиник с размерами скидок также можно найти у менеджера банка. В организации тура Вам может помочь компания «Transavia», которая также предоставляет скидки для клиентов Банка ВТБ (Казахстан), главное - сообщить об этом менеджеру туроператора.
В городе Тегу, Вас ждёт приятная атмосфера и консультация профессионалов международного уровня. Очень важно, что здесь предоставляется возможность размещения сопровождающих родственников в шаговой доступности от клиник. Кроме того, представители городских властей могут организовать знакомство с достопримечательностями города, окруженного горами, в котором современность сочетается с объектами традиционной и конфуцианской культуры.
