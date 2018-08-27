В ходе встречи Манарбек Габдуллин поинтересовался мнением населения о работе местных участковых инспекторов полиции, рассказал о проводимой работе по профилактике правонарушений, а также выслушал проблемные вопросы дачников. Со слов главы местной полиции, с начала года на территории дачных обществ зарегистрировано 117 преступлений, что на 13,3% меньше аналогичного периода прошлого года (135), улучшилась их раскрываемость. - Мы понимаем негодование наших граждан, когда все лето трудишься на даче, вкладываешь всю силу и душу, чтобы вырастить достойный урожай, а в одну ночь, кто-то крадет твой труд, Конечно, не все кражи в силу каких либо обстоятельств раскрываются, однако мы примем все меры, чтобы виновные понесли заслуженное наказание, - заявил Манарбек ГАБДУЛЛИН. Если на прошлых встречах граждане жаловались на отсутствие патрулирования на территории дачных обществ, то в этом году выражали благодарность сотрудникам конного взвода, которые ежедневно его осуществляют. С учетом пожеланий дачников начальник местной полиции заверил, что в целях сохранности имущества граждан патрулирование дачных обществ сотрудниками конного взвода будет осуществляться и в зимнее время.