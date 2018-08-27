IB09ly6A_Bo Департаментом национального бюро по противодействию коррупции АДГСПК по Атырауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изобличен во взяточничестве руководитель морского отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. - Чиновник подозревается в получении взяток на систематической основе на общую сумму 400 тысяч тенге и рыбы осетровых пород от физлица за общее покровительство и беспрепятственный выход в море для незаконного вылова рыб осетровых пород, - сообщил официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин. В ходе расследования удалось выяснить, что денежные средства сотрудник рыбинспекции получал через своего водителя, который выступал посредником. - В настоящее время руководитель отдела и его водитель полностью признали вину, сотрудничают со следствием и заявили ходатайства о заключении сделок о признании вины, в связи с чем в отношении указанных лиц мера пресечения не применялась, ведется следствие, - уточнил Нурлан Жахин.Скриншот с видео