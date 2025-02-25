Презентация Fawori в Казахстане: новый этап развития Alina Group

21 февраля 2025 года в Алматы состоялась официальная презентация бренда Fawori, мирового лидера лакокрасочной продукции. Бренд стал частью крупнейшего казахстанского производителя и дистрибьютора строительных и отделочных материалов — Alina Group. Это событие ознаменовало новый этап развития компании и расширение её возможностей на рынке.
Fawori – это мировой бренд лакокрасочной продукции с широкой линейкой решений для внутренних и наружных работ. Качество, долговечность и технологичность продуктов Fawori делают их востребованными среди профессионалов.
В 2024 году бренд Fawori стал частью портфеля крупнейшего казахстанского производителя и дистрибутора строительно-отделочных материалов Alina Group. Это значимое событие для рынка, открывающее новые возможности для компаний-застройщиков, профессионалов строительной отрасли и всех казахстанцев.
Эксклюзивная локация и масштаб мероприятия
Презентация прошла в уникальной юрте курорта «Oi-Qaragai», занесенной в Книгу рекордов Гиннеса. Более 50 гостей, среди которых были партнеры, дилеры, представители строительной отрасли и коллеги из Турции, стали свидетелями грандиозного события. В течение дня участники могли ознакомиться с инновационными арт-объектами, созданными с использованием красок Fawori, а также с профессиональными стендами, где были представлены последние разработки бренда.
Мастер-класс и практический опыт
Одним из ключевых моментов мероприятия стал мастер-класс по продукции Fawori. Эксперты из Турции не только представили материалы, но и ответили на профессиональные вопросы гостей о свойствах продуктов и возможностях дистрибуции. Участники смогли лично протестировать краски, оценить их качество и попробовать нанести покрытия самостоятельно. В завершение мероприятия гостей ожидало яркое шоу с барабанщиками, создающее особую атмосферу торжества “Цвет меняет всё”.
Напомним, что в 2024 году Alina Group вошла в состав мирового гиганта Nippon Paint, что укрепило позиции компании на рынке и открыло доступ к передовым технологиям и международному опыту.
Презентация Fawori в Казахстане стала знаковым событием, подтверждающим приверженность бренда высоким стандартам качества и инновациям. Объединение с Alina Group открывает новые горизонты для профессионального рынка, предоставляя доступ к современным лакокрасочным материалам и технологиям мирового уровня.
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Қазақстандағы Fawori презентациясы: Alina Group дамуының жаңа кезеңі
2025 жылғы 21 ақпанда Алматыда лак-бояу өнімдерінің әлемдік көшбасшысы Fawori брендінің ресми презентациясы өтті. Бренд құрылыс және әрлеу материалдарының ірі қазақстандық өндірушісі және дистрибьюторы — Alina Group құрамына енді. Бұл оқиға компанияның дамуының жаңа кезеңін және оның нарықтағы мүмкіндіктерін кеңейтуді белгіледі.
Fawori – бұл ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған шешімдердің кең желісі бар лак-бояу өнімдерінің әлемдік бренді. Fawori өнімдерінің сапасы, ұзаққа жарамдылығы және өнімділігі оларды кәсіпқойлар арасында сұранысқа ие етеді.
2024 жылы Fawori бренді Alina Group құрылыс-әрлеу материалдарының ірі қазақстандық өндірушісі және дистрибуторы портфелінің бір бөлігіне айналды. Бұл құрылыс салушы компаниялар, құрылыс саласының мамандары және барлық қазақстандықтар үшін жаңа мүмкіндіктер ашатын нарық үшін маңызды оқиға.
Іс-шараның эксклюзивті орны мен ауқымы
Презентация Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген «Oi-Qaragai» курортының бірегей киіз үйінде өтті. 50-ден астам қонақ, оның ішінде серіктестер, дилерлер, құрылыс индустриясының өкілдері және Түркиядан келген әріптестер үлкен оқиғаның куәсі болды. Күні бойы қатысушылар Fawori бояуларымен жасалған инновациялық өнер нысандарымен, сондай-ақ брендтің соңғы әзірлемелері ұсынылған кәсіби стендтермен таныса алды.
Мастер-класс және практикалық тәжірибе
Іс-шараның маңызды сәттерінің бірі Fawori өнімдері бойынша мастер-класс болды. Түркиядан келген сарапшылар материалдарды ұсынып қана қоймай, қонақтардың өнімнің қасиеттері мен тарату мүмкіндіктері туралы кәсіби сұрақтарына жауап берді. Қатысушылар бояуларды жеке тексере алды, олардың сапасын бағалап, жабындарды өз бетінше қолдануға тырысты. Іс-шара соңында қонақтарды барабаншылармен бірге «Түстер бәрін өзгертеді» мерекесінің ерекше атмосферасын құратын жарқын шоу күтіп тұрды.
Естеріңізге сала кетейік, 2024 жылы Alina Group әлемдік алпауыт Nippon Paint құрамына кірді, бұл компанияның нарықтағы позициясын нығайтты және озық технологиялар мен халықаралық тәжірибеге қол жеткізуді ашты.
Fawori-дің Қазақстандағы презентациясы брендтің жоғары сапа стандарттары мен инновацияларға бейілділігін растайтын маңызды оқиға болды. Alina Group-пен бірігу әлемдік деңгейдегі заманауи лак-бояу материалдары мен технологияларға қол жеткізуді қамтамасыз ете отырып, кәсіби нарық үшін жаңа көкжиектер ашады.
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