Примёрзшего ко льду лебедя спасли в Актобе

Птицу доставили в ветеринарную клинику. Фото: ДЧС Актюбинской области В пресс-службе ДЧС Актюбинской области сообщили, что вызов поступил 29 ноября. Неравнодушные жители города попросили помочь лебедю, крыло которого примёрзло ко льду на реке в районе база отдыха Greenland. Прибывшие спасатели помогли освободить птицу и отвезли её в ветеринарную клинику. Упавших в септик щенят спасли под Актобе Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.