Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Примёрзшего ко льду лебедя спасли в Актобе

Птицу доставили в ветеринарную клинику. Фото: ДЧС Актюбинской области В пресс-службе ДЧС Актюбинской области сообщили, что вызов поступил 29 ноября. Неравнодушные жители города попросили помочь лебедю, крыло которого примёрзло ко льду на реке в районе база отдыха Greenland. Прибывшие спасатели помогли освободить птицу и отвезли её в ветеринарную клинику. Упавших в септик щенят спасли под Актобе Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Примёрзшего ко льду лебедя спасли в Актобе
Птицу доставили в ветеринарную клинику.
Примёрзшего ко льду лебедя спасли в Актобе
Примёрзшего ко льду лебедя спасли в Актобе
Фото: ДЧС Актюбинской области В пресс-службе ДЧС Актюбинской области сообщили, что вызов поступил 29 ноября. Неравнодушные жители города попросили помочь лебедю, крыло которого примёрзло ко льду на реке в районе база отдыха Greenland. Прибывшие спасатели помогли освободить птицу и отвезли её в ветеринарную клинику. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
спасатели лед лебедь

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article