Приостановлено укрепление берега Урала рядом с селом Облавка
Рабочие компании-подрядчика «Уральскводстрой» рассказали, что строительство затормозилось еще в марте из-за отсутствия финансирования. В управлении строительства ЗКО заявили, что работа приостановлена из-за нереста и миграции рыбы. Напомним, что проблема берега Урала, когда под угрозой размыва оказались республиканская трасса Подстепное-Федоровка и само село Облавка, неоднократно поднималась на районном и областном уровнях.
В 2007 году началась разработка ПСД по укреплению берега реки на участке более 2 километров и в прошлом году она была закончена.
К слову, к этому времени жителям Облавки пришлось перенести могилы родных и близких, поскольку местное кладбище над Уралом оказалось размытым.
Сумма проекта составила 1 миллиард 200 миллионов тенге, и предполагалось, что берег будет укреплен плитами. Но уже несколько месяцев на аварийном участке тишина -перестали поступать средства, а первоначальных 50 миллионов тенге хватило лишь на то, чтобы начать забивать сваи.
Сейчас на объекте всего несколько человек из «Уральскводстроя» и их работа заключается в охране стройматериалов, так как желающих растаскать имущество предостаточно.
- Вот сидим и ждем, когда деньги поступят. Планируется объект сдать в 2015 году, но если такими темпами будет идти финансирование, вряд ли мы уложимся в срок, -говорят рабочие.
Как рассказали в управлении строительства ЗКО, весеннее половодье и паводки на трансграничной реке Урал формируются за пределами Республики Казахстан и зависят не только от естественного стока рек, но и от сбросов из водохранилищ, расположенных на территории Российской Федерации, основным из которых является Ириклинское водохранилище, расположенное в Оренбургской области.
- Ежегодно в паводковый период на данном участке размывается до 10-20 метров береговой линии в зависимости от уровня подъема воды и весеннего половодья.
Береговая линия реки Урал в районе поселка Облавка подвергается интенсивному размыву при прохождении больших расходов воды в период паводка. При этом вместе с размывом берега происходит смещение русла реки в сторону п. Облавка и республиканской трансграничной автомобильной дороги Уральск - Оренбург.
В настоящее время береговая линия приблизилась вплотную к жилым домам в поселке Облавка и автомобильной дороге. Дальнейшее смещение русла реки и обрушения берегов могут привести к разрушению жилых домов поселка, хозяйственных построек и кладбища, а также разрушению автомобильной дороги. Интенсивность размыва увеличивается в геометрической прогрессии и приблизилась к жилым домам, расстояние до границ жилых домов в настоящее время составляет 8-10 метров, – рассказал Арман УКСУКБАЕВ, замначальника управления строительства ЗКО.
По словам Уксукбаева, в 2013 году были выделены средства в сумме 50 млн тенге на начало строительства по проекту «Берегоукрепительные работы у п. Облавка Бурлинского района Западно-Казахстанской области». Выделенная сумма была освоена полностью. На сегодняшний день выполнено крепление берега, в том числе погружение дизель-молотом железобетонного шпунта (290м3), погружение дизель-молотом железобетонных свай(330м3), крепление берега железобетонными плитами (ПВ40-20-1,5 – 5040м3), устройство монолитного железобетона и обратного фильтра. На продолжение производства строительно-монтажных работ из резерва правительства Республики Казахстан было дополнительно выделено 786,7 млн тенге.
- Реализация данного проекта в 2014 году была приостановлена с 20 марта, работы возобновятся 16 июля. Необходимость приостановления работ было вызвано увеличением уровня воды р.Урал в весенний период, дополнительных исследований геометрической прогрессии размыва берега в 2014 году, а также нереста частиковых и осетровых пород рыбы. До 15 июня был нерест, до 15 июля – миграция рыбы. Финансирование объекта будет возобновлено с 17 июля, - рассказал Арман УКСУКБАЕВ.
