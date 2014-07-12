Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на городской отдел ЖКХ. chasy Проект был одобрен еще в начале года, но осуществить его удалось только сейчас. Цветочные часы оригинального дизайна установлены при въезде в город со стороны аэропорта. Бюджет города на реализацию проекта выделил 20 млн тенге. Эта сумма была затрачена на покупку механизма часов, установку и цветочную композицию. Часы управляются системой GPS, принимающей сигналы со спутника. Сложный механизм был доставлен из Украины. Подрядчик после сдачи объекта будет еще год за ним следить, и в случае поломки устранять неполадки.