Сегодня, 11 июля, в здании областной филармонии коллектив компании "Отделстрой", которая была основана в 1974 году, поздравил аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. otdelstroy2 - "Отделстрой" - одна из самых крупных компаний в области. У них был тернистый путь, но дружный коллектив смог выстоять непростые времена, и по сей день дарит городу здания, - сказал Нурлан НОГАЕВ. Самым сложным временем для предприятия были перестройка и голодные 90-е, когда компания оказалась на грани банкротства. - Нами было простроено множество зданий. 26 лет мы строили в 20-м столетии и 14 лет строим в новом. За это время мы построили много жилья, школ, детских садов и других зданий, - сообщила директор ТОО "Отделстрой" Валентина МИХНО, которая руководит предприятием 17 лет. Гордостью работников являются не только построенные здания, но и то, что в коллективе трудятся люди 11 национальностей. Кстати, многие из них работают с далекого 1974 года, и в трудовой книжке у них одна запись о приеме. На сегодняшний день в коллективе работает 200 человек. otdelstroy otdelstroy1