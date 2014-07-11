Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на очевидцев. auto_gorit_mg Сегодня, 11 июля, в 6 часов утра во дворе дома по улице Т. Масина, 54, что находится в районе агротехнического колледжа, загорелся автомобиль марки "Ниссан Патрол". - Я живу в доме напротив. В 6:20 вышел на балкон и услышал, что работает сигнализация. Сначала не обратил внимания, позже минут через 10 автомобиль загорелся, - рассказывает очевидец Эльдар ТЕШАБАЕВ. - Я вызвал пожарных, они приехали минут через 15, когда салон авто уже полностью был в огне. По словам Эльдара, водитель сгоревшего автомобиля вышел до приезда пожарных и пытался открыть машину, но на тот момент салон уже обгорел и стал плавиться пластмассовый багажник на крыше. - Владелец "Ниссана" постоянно ставит машину в одном и том же месте, почему автомобиль загорелся, он не знает, - сообщил Эльдар. Сигнализация работала все время, пока пожарный отряд тушил огонь, только после того, как отсоединили аккумулятор, автомобиль затих.