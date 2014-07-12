Аким Атырау Нурлыбек ОЖАЕВ провел встречу с директорами детских садов областного центра и представил им нового руководителя отдела образования. На эту должность назначена 37-летняя Нурсауле САЙЛАУОВА. gorono Сайлауова - выпускница Казахского женского педагогического института, работала несколько лет в Алматы. В последние годы преподавала в Атырауском государственном университете, на кафедре дошкольного и начального обучения. Имеет степень доктора педагогических наук. Аким города сообщил новому руководителю горОНО, что все плохо с дошкольным образованием: дошкольные учреждения перегружены, кадров не хватает, сами здания садиков в плачевном состоянии и прочие. На сегодняшний день из 47 детских садов Атырау 18 нуждаются в капитальном ремонте. Более 12 тысяч детей стоят в очереди на детские сады. Только в этом году первый раз в садики пошли 4 тысячи детей, но местные власти не успевают за демографическим бумом в регионе. Так, по сравнению с прошлыми годами количество новорожденных в области увеличилось вдвое. Только в прошлом году в Атырауской области на свет появились более 8 тысяч малышей.