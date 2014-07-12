За полгода на трассе Уральск-Атырау погибли 8 человек, 26 получили ранения
Всего с начала года на "трассе смерти", как ее называют в народе, произошло 16 ДТП. Для сравнения: за весь 2013 год на этой трассе произошло 14 ДТП, в которых погибло 3 человека. Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщили в УАП ДВД ЗКО, комментируя автокатастрофу 10 июля, когда перевернуась машина семьи туристов из России.
Напомним, 10 июля на трассе Атырау-Уральск в 200 км от Уральска произошло ДТП. Водитель автомобиля "Ниссан Премьера" не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и перевернулся в кювет. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Тайпакского ОП в 12:30, экипаж батальона дорожно-патрульной полиции прибыл на место аварии в течении одного часа.
В машине было шесть человек, из них четверо детей. Старшая дочь - 22-летняя Кристина от полученных травм скончалась на месте. Еще двух девочек 6 и 10 лет со сломанными конечностями на попутке отвезли в Акжайыкскую больницу. Маму с трехлетним сыном Юсупом также направили в местную больницу. В данный момент они госпитализированы в больницы Уральска.
- 10 июля произошло опрокидывание транспортного средства, – сообщил старший инспектор УАП ДВД ЗКО, подполковник Нуртай ЛЕЗОВ. – Водитель уснул за рулем, в результате чего произошла авария. Один человек погиб, пятеро получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Как отметили в ДВД, это далеко не первая авария на трассе Атырау-Уральск со смертельным исходом. Так, за шесть месяцев 2014 года там произошло 16 ДТП, в которых 8 человек погибло, а 26 получили ранения.
Всего за прошедшее полугодие в ЗКО произошло 139 ДТП, в которых погиб 31 человек, получили ранения – 169.
- Мы просим водителей соблюдать правила дорожного движения, в том числе на трассе Атырау-Уральск, – обратился к автолюбителям Нуртай ЛЕЗОВ. – Именно там происходит большинство аварий со смертельным исходом, из-за ее большой протяженности. По сравнению с 2013 годом количество дорожно-транспортных происшествий снижается. Также хочу сказать, что в текущем году не было зафиксировано случаев наезда автомобилистов на КРС, это результаты нашей профилактической работы с пастухами. Помимо этого, на трассе дежурят наши сотрудники, которые оказывают помощь попавшим в беду водителям – так, зимой мы помогали застрявшим дальнобойщикам и водителям легковых автомашин.
