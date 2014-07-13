Я не одна в этом мире, и я не могу быть по-настоящему счастлива, когда вокруг меня столько неэффективных и находящихся в неведении людей, которые могли бы жить и работать гораздо ярче и продуктивнее. На мой взгляд, и сегодняшняя тема очень и очень важна, особенно это касается бизнесменов. У нас, предпринимателей, помимо сотрудников на работе и бизнес-партнеров, есть еще свои семьи, родители, родственники, друзья. Кто-то из них нам очень пытается помочь и помогает, а кто-то порой не дает "вырасти", способствует нашей остановке, тормозит в развитии. Если человек не может быть уверен в надежности окружающих его людей, то он находится в рискованном положении. Если те, на кого он полагается, подводят его, то в его жизни воцаряется беспорядок и даже его выживание может подвергнуться риску. Человеческие отношения строятся на взаимном доверии. Все мы очень высоко ценим надежность. Как часто нас подводили, согласитесь. И сами мы легко отказываемся от своих обещаний, не задумываясь, как много теряют люди при таком безответственном подходе к столь важным вещам, как доверие и ответственность за себя, свои слова и поступки. Простой пример - если мы обещаем вовремя приготовить обед и не успели это сделать, сколько мы находим этому оправдания! А если папа обещал сыну покататься с ним на коньках и не сделал этого, не придал этому значения, продолжая раз за разом подрывать доверие ребенка, насколько сын может потом в жизни доверять отцу? Как мы очень нужны своим престарелым родителям, которые ждут нас после обещания приехать в выходные. Как нуждаются в нас наши дети, которые с нетерпением ждут своих выходных, чтобы мама и папа были полностью посвящены им. Как часто мы обещаем друзьям встретиться с ними и потом находим много-много слов оправданий... Узнаете себя? Все мы, у кого есть бизнесы, четко понимаем: мы открыли свое дело для того, чтобы решать проблемы клиентов. Если мы уже назвались предпринимателями, значит надо производить и предоставлять людям то, что мы обещали: товары и услуги. Если вы обещали что-то кому-то, сделайте это, выполните свое обещание, не подрывайте доверие. Люди слова пользуются уважением и доверием. Такими людьми восхищаются. Из-за неисполненных обещаний разрываются отношения, мы теряем уважение в глазах окружающих. Не надо обещать того, что не можешь сделать. Но прежде, чем требовать доверия и исполнения обещания с других, надо начать с себя. Начните с мелочей – отвечайте за свои слова, данные детям, родителям, друзьям, добейтесь доверия деловых партнеров, закрепите за собой репутацию человека, у которого слова не расходятся с делами. Вы получите возможность наглядно оценить, как изменились вы сами и мир вокруг вас.