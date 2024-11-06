Прививки в Казахстане: новые правила введут в 2025 году

С 1 января 2025 года в Казахстане вступят в силу новые правила, согласно которым согласие или отказ от прививки будут оформляться и регистрироваться в электронном виде. Изменения утверждены министерством здравоохранения и опубликованы на сайте ведомства.

С 1 января 2025 года в Казахстане вступят в силу новые правила, согласно которым согласие или отказ от прививки будут оформляться и регистрироваться в электронном виде. Изменения утверждены министерством здравоохранения и опубликованы на сайте ведомства.

Данные нововведения касаются порядка проведения профилактических прививок. В частности, теперь казахстанцы смогут давать согласие на вакцинацию исключительно в электронном формате, что значительно упростит процесс.

Основное изменение заключается в том, что бумажный вариант согласия на вакцинацию больше не потребуется. Прививки будут проводиться только после получения информированного электронного согласия. В случае технических сбоев или невозможности использования электронной формы, можно будет предоставить сканированную копию подписанного документа.

Согласно утвержденному документу:

Информированное электронное согласие на проведение профилактических прививок оформляется через медицинскую информационную систему.

В случае отказа от вакцинации, также будет оформлен электронный документ, который будет внесен в систему.

Все согласия и отказы будут автоматически зарегистрированы в медицинских информационных системах, что обеспечит удобный доступ и учет данных.

Медицинские работники также обязаны соблюдать новые требования. В случае, если привитый человек обратится за помощью с подозрением на неблагоприятные последствия после иммунизации (НППИ), врач должен оформить соответствующее электронное извещение.

Если пациенту потребуется неотложная медицинская помощь или госпитализация, медицинскому работнику необходимо немедленно оказать помощь и, в случае подозрения на неблагоприятную реакцию на прививку, направить экстренное извещение в соответствующие государственные органы.

Электронные сообщения будут передаваться в территориальные подразделения санитарно-эпидемиологического контроля и в государственные экспертные организации, занимающиеся безопасностью лекарств и медицинских изделий.

Напомним, плановые профилактические прививки детям проводятся в соответствии с национальным календарем прививок РК. Все обязательные прививки делают бесплатно, за счет бюджетных средств.

Бесплатные прививки это:

от туберкулеза (БЦЖ),

против гепатита,

полиомиелита, коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС),

гемофильной инфекции типа b,

а также вакцина от пневмококковой инфекции,

от кори, краснухи и паротита (свинки).

Платно ребенку поставят прививку в частных поликлиниках. Прививки рекомендуется делать только в медучреждениях, так как все вакцины требуют специальных условий хранения. Затягивание же с вакцинацией подвергает ребенка риску «подхватить» болезнь.