Как рассказал и.о. руководителя департамента комитета технического регулирования и метрологии по ЗКО Жанахын ТЫГЫНБАЕВ, отсутствие пробирного клейма и оттиска именника на ювелирном изделии является одним из признаков нелегально изготовленного изделия. - Принятые нормы позволят исключить случаи обмана потребителей контрафактной продукции. Согласно статьи 190-1 КоАП за нарушение, совершенное в виде реализации ювелирных изделий и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без пробирного клейма и оттиска именника, грозит штраф от 50 до 150 МРП. Также предусмотрена административная ответственность в размере от 30 до 1000 МРП за нарушение по ввозу и вывозу с территории РК ювелирных изделий и драгоценностей, - рассказал Жанахын ТЫГЫНБАЕВ. Стоит отметить, что в течении прошлого года департаментом комитета технического регулирования и метрологии по ЗКО было рассмотрено 258 обращений граждан по вопросам обязательного подтверждения соответствия продукции.