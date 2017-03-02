О находке с изображенным знаком радиации спасателям сообщил один из жителей Актау. Мужчина обнаружил генератор возле одного из завода Актау. В ДЧС сообщили, что ведется расследование и предмет изучают. - Уровень радиации не завышен. Никаких радиационных излучений нет. Генератор не представляет опасности для людей. Это своего рода аккумулятор. Для чего он был там установлен, мы выясняем, - рассказали в ДЧС. В 2014 году в Мангистау разыскивали контейнер с радиоактивным цезием-137. Из автомашины «КамАЗ», следовавшей из города Уральск в Мангистаускую область, выпал контейнер с радиоактивным веществом цезий-137. Инцидент произошел 27 августа на промежутке дороги от поселка Сай Утес до Шетпе. Вес контейнера составлял 50-60 килограммов, высота 30 см и диаметр 20 см. Нашедшему контейнер городские власти обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона тенге. В поисках потерянного контейнера с радиоактивным цезием-137 даже задействовали национальную гвардию МВД. Через несколько дней пропавший в Мангистау контейнер с цезием-137 нашли в Кызылординской области.