С самого утра в редакцию "МГ" поступают многочисленные жалобы на заторы, которые образовались на дорогах Уральска. По словам жительницы города Анастасии ИСАЕВОЙ, из-за пробок пришлось долго ждать автобусы. - С утра был большой поток машин через мост на Нефтебазы. Причем как в сторону центра, так и в сторону завода "Омега". Из-за огромных пробок перед мостом мы не могли сесть в автобус. Автобус стоял в нескольких метрах от остановки, но по правилам он не мог высадить пассажиров вне остановочной площадки. Наверное, водитель просто побоялся, что его оштрафуют, - пояснила жительница города. - Мало того, что машин стало в два раза больше на дорогах, из-за ям на асфальте водители вынуждены ехать медленнее положенного - вот вам и пробки. Также Анастасия ИСАЕВА отметила, что пассажироперевозчикам необходимо пересмотреть графики движения автобусов, чтобы люди не стояли по полчаса, ожидая транспорт.Такая ситуация сложилась на всех дорогах города, которые стали объездными на время ремонта путепровода в районе депо. Стоит отметить, что аким области заранее предупредил уральцев о возможных пробках из-за ремонта моста и дорог в городе и попросил немного потерпеть. Напомним, срок строительства путепровода - 24 месяца. Стоимость проекта - 2,3 млрд тенге, их выделила компания КПО б. в.Рабочие уже приступают к разбору деповского моста.