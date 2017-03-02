Фото жителей дома Об этом сообщила жительница дома Алина ЮСУПОВА. - Однако крысы остались, они по-прежнему бегают в квартирах, - сообщила девушка. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" заместитель директора ТОО "Спецавтобаза" Кимеядин ШМАНОВ, в проблемный дом была направлена машина и несколько рабочих, мусор оттуда убрали. - Мы вывезли мусор абсолютно бесплатно, - сообщил Кимеядин ШМАНОВ. Пока в подъезде чисто, но коммунальщики не уверены в том, что мусорные кучи не вырастут вновь. Вот так выглядел подъезд ранее.