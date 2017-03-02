Жанахын ТЫГЫНБАЕВ Как рассказал и.о. руководителя департамента комитета технического регулирования и метрологии по ЗКО Жанахын ТЫГЫНБАЕВ, за прошедший год департаментом было проведено 56 выборочных проверок в области метрологического контроля. - В 21 случае проверки имелись нарушения, наложен административный штраф в соответствии со статьей 419 КоАП РК на сумму более 4 миллионов тенге, - сообщил Жанахын ТЫГЫНБАЕВ. По словам Жанахына ТЫГЫНБАЕВА, департамент совместно с управлением внутренней политики ЗКО провели мониторинг по использованию государственных символов герба и флага РК в государственных учреждениях. - В основном, выявленные нарушения в государственных учреждениях - это выцветание флага, а также несвоевременная его замена на новый государственный символ, - отметил Жанахын ТЫГЫНБАЕВ.