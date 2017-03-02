Фото очевидца К санитарной обрезке деревьев на центральных улицах приступили два дня назад рабочие ТОО «AG Disinfection servises». Компания выиграла тендер на проведение данных работ. Всего по городу работают 4 бригады по 6-8 человек в каждой. По словам советника директора компании Нурлыбека АХМЕДИЯРОВА, обрезка деревьев будет проведена на центральных улицах города - пр.Азаттык, ул.Сатпаева, ул.Ауэзова, а также на территории областного и городского акимата, на набережной и в Жилгородском парке.фото очевидца - В последний раз в Атырау работа по обрезке деревьев проводилась в 2012 году. Это необходимая мера, поскольку мы срезаем сухие ветви, которые зачастую задевают электрические провода, вдоль проезжей части грозят упасть и повредить автомашины. В течение марта мы намерены провести обрезку порядка 8,5 тысяч деревьев в Атырау, - рассказал Нурлыбек АХМЕДИЯРОВ. К слову, обрезка деревьев вызвала волну негодования местных жителей. Большая дискуссия из-за наполовину спиленных деревьев на остановке "Юность" развернулась в социальных сетях. - Срезали от души, хотя могли слегка подрезать. Слабо верится, что за весну и лето все будет красиво и пышно, - пишет возмущенный пользователь. - Эти деревья уже давно не молодые. Такая обрезка проводится раза три за жизнь дерева, а не каждый год и не так жестоко. После каждой обрезки дерево болеет и может вообще высохнуть. Лучше бы полив сделали и удобрили. Только и могут - пилить, белить, рвать траву с молодыми побегами вместе и жечь листья, - рассуждает второй. - Деревья слишком срезали. Надо минимум года 3 чтоб выросли пышные и вообще зачем это сделали с нынешний атмосферой и учитывая открытие Карабатана. Зря, - возмущается местный житель.