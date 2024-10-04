По факту управления транспортным средством в алкогольном опьянении начато досудебное расследование, санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет и пожизненное лишение водительского удостоверения.

Провалилась в яму на авто: за езду "подшофе" актюбинке грозит реальный срок

Женщина в сентябре текущего года уже была лишена водительского удостоверения на семь лет за управление транспортным средством в алкогольном опьянении, сообщает Polisia.kz.

— Сотрудниками патрульной полиции в микрорайоне "Жанаконыс" за нарушение ПДД была остановлена автомашина Мercedes Benz C300. Проведенная экспертиза показала, что женщина за рулем находится в алкогольном опьянении.

В полиции также сообщили, что по факту управления транспортным средством в алкогольном опьянении начато досудебное расследование, санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет и пожизненное лишение водительского удостоверения.

Женщина водворена в ИВС. Автомашина помещена на спецстоянку.

Напомним, водитель автомашины Мерседес, 39-летняя женщина, будучи в нетрезвом состоянии, заехала в яму. В результате ДТП автоледи не пострадала. В акимате Актобе сообщили, что яму копала частная газовая служба по заказу ЖК для проведения газа в жилой дом.



