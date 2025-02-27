Психолог рассказала, что делать, если партнер избегает интима

Об этой проблеме в беседе с Well And Good рассказала психолог Дина Уилик. С избегающими партнерами, переживающими за собственную уязвимость, сложно выстроить здоровую сексуальную жизнь. Но облегчить ее помогут следующие подсказки:

Поймите, какую привязанность демонстрируете вы — есть еще уверенная и тревожная. Если она тревожная и требует постоянных подкреплений от партнера, то знайте, что вы пытаетесь получить что-либо от человека, который может дать меньше необходимого.

Будьте открыты и доступны для диалога. Покажите свою заботу, безопасность и надежность — и, может быть, партнер оттает и будет чувствовать себя лучше рядом с вами.

Замедляйтесь. Секс может спровоцировать избегающее поведение — например, желание выскочить из постели сразу после оргазма.

Четвертое — думайте о том, что можете сделать, а не о том, чего не хватает. Не стоит обвинять другого: лучше поделитесь собственными мыслями, переживаниями и планами. Возможно, к вам в этом присоединится и партнер.

И, наконец, научитесь говорить о сексе. Обсудите, чего бы вам хотелось, от чего вы хотели бы получить удовольствие, расскажите своему избегающему партнеру, что вы хотели бы провернуть вместе и, возможно, он оценит ваш энтузиазм.

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