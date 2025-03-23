Психологи рассказали, что делать, если муж начал раздражать

Совет 1

Какой бы побочной ни была причина, нужно ее найти. Подумайте, что и в какой момент начало вас раздражать. Вполне возможно, в вас говорят накопившиеся и невысказанные старые обиды, а вы возвращаете их супругу в виде придирок по поводу и без.

Совет 2

Порой в течение недели или еще более долгого времени может идти дождь. Вам не нравится такая погода, но вы ее принимаете, потому что это не зависит от вас, просто так должно быть. Также и с мужем. Да, вы нашли причины своего раздражения, но ведь ваш супруг не изменился за время брака, многое в нем было еще до момента вашего знакомства.

Совет 3

Подумайте, что вы знаете друг о друге, напишите о любимом человеке, который сейчас вызывает в вас противоположные эмоции, сочинение, пройдите в тексте весь путь от знакомства до сегодняшнего дня. Каким получился ваш текст — длинным и развернутым или коротким, всего в несколько строк? Если ваш вариант первый, то надо понять, чего именно вам не хватает. Во втором случае ваши отношения надо брать в свои руки и начинать их сначала.

Совет 4

Повторюсь: главной причиной раздражительности становится застой в отношениях. Ваши чувства превращаются в привычку, каждый день проходит по заранее известному сценарию. В этом случае все только в ваших руках. Меняйтесь и меняйте свою жизнь.

Совет 5

Попробуйте представить себе жизнь без мужа. Что вы видите? Только избавьтесь от идеализации и приукрашивания в обоих случаях. Смотрите на все реально и оцените свой брак, определите, стоит ли что–то изменить в отношениях, восстановить их, или пришла пора двигаться дальше, каждому своей дорогой.

Утренний или вечерний — выяснилось, какой секс полезнее.



