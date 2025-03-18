Психологи выяснили, к чему снятся эротические сны

Это может сигнализировать о приближении каких-то неприятностей, поэтому вам стоит быть начеку и не вестись на провокации.

Passion.ru заглянул в сонники, а заодно расспросил психологов о том, что же означает секс во сне и стоит ли переживать, если вас посещают подобные сновидения регулярно.

Выяснилось, что сны с сексуальным подтекстом снятся абсолютно всем людям, поэтому не стоит стесняться (или опасаться), если вдруг ваши ночные грезы стали слишком фривольными или даже смелыми.

Некоторые люди уверены, что подобные сновидения приходят лишь к тем, кто в жизни не может похвастаться любовными победами, однако психологи уверяют, что это не совсем так и, возможно, таким образом какие-то ваши другие потребности и желания пытаются напомнить о себе.

Другими словами, если во сне, например, во время близости вам приходится испытывать дискомфорт или подчиняться кому-либо, значит в реальной жизни вы мечтаете руководить и четко идете к своей цели. Также это может сигнализировать о приближении каких-то неприятностей, поэтому вам стоит быть начеку и не вестись на провокации.

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