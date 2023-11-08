Несмотря на профилактику правонарушений, некоторые госорганы не соблюдают законодательство в сфере госслужбы и служебной этики. Об этом сообщил руководитель департамента ЗКО агентства по делам госслужбы Мурат Байсалов.

— Выявлено 1 690 случаев нарушения законодательства. Госорганы в большинстве случаев не соблюдают порядок отправления в командировку и отпуск служащих, проведения оценки, составления и утверждения должностных инструкций. Эти факты выявили в акиматах Акжайыкского, Жанибекского, Таскалинского, Теректинского районов, района Байтерек и Уральска, и в областном департаменте госдоходов, — рассказал Мурат Байсалов.

Он напомнил, что чиновники даже во внерабочее время должны придерживаться общепринятых морально-этических норм. Однако госслужащие акиматов Казталовского района и района Байтерек, департаментов санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте, государственных доходов, казначейства находились за рулём в нетрезвом состоянии.

— К административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах и нахождение в общественных местах в нетрезвом виде привлекли сотрудников областных госинспекций ветеринарного контроля и надзора, в агропромышленном комплексе. А служащий аппарата акима Теректинского района — за совершение мелкого хулиганства. Он в гостях распивал спиртные напитки и стал нецензурно выражаться. Решением суда он привлечён к ответственности. Кроме этого, получил дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия, — пояснил руководитель управления контроля в сфере госслужбы Даурен Хаиров.

В отдельных случаях служащих областных департаментов госдоходов и казначейства привлекли к ответственности за загрязнение мест общего пользования, парков, скверов.

— Этическим кодексом установлено, что госслужащие обязаны правильно и уважительно относиться к гражданам и коллегам. Не допускать фактов грубости, непристойности и некорректного поведения. Тем не менее, должностные лица и служащие акиматов района Байтерек, Бурлинского, Сырымского, Шынгырлауского районов и Уральска допускали факты некорректного поведения. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. В отдельных случаях дисциплинарные дела рассмотрели на заседаниях совета по этике, — отметил Мурат Байсалов.

А вот чиновнику из Казталовского района повезло ещё меньше. За занятие бизнесом его не только привлекли к ответственности, но и уволили с госслужбы по отрицательным мотивам.

— За несвоевременное предоставление в доверительное управление долей в уставном капитале коммерческих организаций к дисциплинарной ответственности привлекли госслужащего акимата Бурлинского района, — сообщил Мурат Байсалов.

Оказалось, что не во всех госорганах соблюдают установленный график работы. Так, во время мониторинга выяснилось, что шесть чиновников трудились во внерабочее время. Позже им предоставили дополнительное время отдыха.