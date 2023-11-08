В центр дезинфекции Алматы стали чаще поступать заявки от жителей, в чьих домах завелись клопы. Об этом на брифинге в РСК сказал заместитель директора организации Вахит Сейдуалиев.

— Еженедельно мы выполняем по одной — две заявки от населения, выясняем причину. Недавно купили мебель, даже новую. С секонд-хенда приобрели вещи, или получили от кого. Год назад или два в месяц были одна или две заявки, а сейчас еженедельно, — рассказал Сейдуалиев.

На рынке дезинсекционных услуг большая конкуренция. Правда никто не знает, чем обрабатывают дома частные специалисты. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова говорит, что клиент имеет право ознакомится с документами на препарат. Но зачастую владельцы компаний их не показывают. Не исключено, что по причине отсутствия сертификатов. Поэтому эпидемиолог предлагает хотя бы узнавать название препарата и самостоятельно проверять его на предмет разрешения для применения.

В этом году в Алматы, к счастью, никто при травле насекомых не пострадал. Но годами ранее самостоятельная дезинсекция заканчивалась трагедиями.

— В 2019, 2020 и 2021 годах были случаи, даже летального исхода. Это связано с обработкой квартиры не разрешёнными препаратами. Это были пестициды первого класса опасности. Их используют в сельском хозяйстве для истребления сорняков. Люди купили препараты на базаре, без соответствующей маркировки и инструкции. Провели обработку, не предупредив соседей, — рассказала Каткенова.

Врач-эпидемиолог Бекбулат Утегенов добавил, что укусы клопов обычно незаметны, только через несколько дней человек увидит на коже покраснения.

Ранее прокуратура Мангистауской области взяла на контроль расследование уголовных дел, связанных с отравлением средствами против клопов. В первом случае погибли двое детей. Во втором пострадали двое взрослых и трое детей.