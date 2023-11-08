Турецкий «Бешикташ» заплатил за него 4,5 миллиона евро.

Букмекерская контора Tennisi.kz в своем эксклюзивном разделе предлагает линию на голы и передачи Зайнутдинова в турецкой суперлиге. Tennisi оценивает гол казахстанца за «Бешикташ» коэффициентом 1,3, а на то, что Зайнутдинов не сможет забить в чемпионате Турции дают 3,20. На ассист казахстанца коэффициент 1,6, а на то, что не сможет его сделать – 2,20.

На счету Зайнутдинова уже есть гол за «Бешикташ», но он забил его в Лиге конференций. Казахстанец отличился в дебютном матче за клуб – 24 августа он принес победу над киевским «Динамо» на 94-й минуте.

25-летний Зайнутдинов подписал контракт до 2027 года, а на данный момент провел девять матчей в чемпионате Турции – всего там 38 туров. После 11-ти матчей «Бешикташ» с 19 очками занимает пятое место.

