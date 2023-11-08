В районном суде №2 района Байтерек вынесли приговор в отношении мужчины, который обвинялся по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Из материалов дела следует, что в тот вечер четверо человек распивали алкоголь. Позже мужчина и женщина ушли спать, а между оставшимися двумя произошла ссора. Подсудимый нанёс один удар кулаком по голове оппонента, от чего тот упал. Далее мужчина занёс упавшего в дом, где конфликт возобновился.

— Осознавая, что он находится в превосходящей физической форме, начал наносить телесные повреждения по различным частям тела руками и ногами. Из-за шума женщина проснулась и пыталась остановить конфликт, помочь последнему. Однако подсудимый нанёс несколько ударов кулаком в область лица потерпевшего и начал наносить неоднократные удары руками и ногами в область головы, лица и тела второго. Тот упал и лежал на полу комнаты. Женщина, видя происходящее, разбудила третьего мужчину. Он один раз ударил подсудимого в грудь, и только после этого тот прекратил свои преступные действия и скрылся с места совершения преступления, — говорится в материалах дела.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Приговор вступил в законную силу.