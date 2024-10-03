В ведомстве отметили, что 80% носителей всех этих имен старше 47 лет и проживают в 11 регионах страны. А людей с именем Референдум в Казахстане нет.

По данным Бюро национальной статистики, имя Атом носят пять человек. Самому младшему из них три года, старшему — 66 лет. Носители имен проживают в Акмолинской, Костанайской областях и городах Алматы, Астана.

Помимо этого, в стране встречаются имена с частицей "атом":

Атомжан — 2 человека

Атомбек — 6 человек

Атомвек — 2 человека

Атомтай — 1 человек

В ведомстве отметили, что 80% носителей всех этих имен старше 47 лет и проживают в 11 регионах страны. А людей с именем Референдум в Казахстане нет.