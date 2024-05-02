В Казахстане проживают более 380 человек по имени Мамыр (май), передает Tengrinews.kz. Еще 275 человек зовутся Мамырбек, а Мамырбай — имя 37 человек. Имя Май у 17 казахстанцев, а имя Майя выбрали для 4 198 женщин.

Бірлік, означает «Единство», в нашей стране с таким именем проживает 484 человека. Также живет один человек с именем Дружба и 23 человека с именем Достық.

8 129 человек носят имя Женис и 177 — Женіс. Красивое имя Отан, что в переводе значит "Родина" или "Отечество", выбрали для 136 человек. Имя Родина в русском варианте у 10 казахстанцев.

К тому же в Казахстане живут 18 человек с именем Весна. Еще 25 человек назвали Көктем, а имя Коктем выбрали для 18 человек.