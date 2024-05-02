Дерзкое нападение на дом главы крестьянского хозяйства, известного бизнесмена в ЗКО было совершено в ночь на 13 января 2014 года в районе Байтерек (тогда еще Зеленовский район). Виталий Каркула был убит выстрелом в голову. Его супруга – депутат областного маслихата Валентина Каркула с тяжелейшими травмами в состоянии комы была доставлена в больницу.

На скамье подсудимых оказались трое мужчин. Азамата Тогаева (следствием он был признан организатором нападения - прим.атотра) приговорили к пожизненному лишению свободы, его подельники Мерген Иманкулов и Кенже Биржанов приговорены к 22 годам лишения свободы каждый. Срок они отбывают в колонии особого режима.

Спустя 10 лет Азамат Тогаев обратился в Верховный суд и попросил пересмотреть судебные акты. Он попытался оспорить правильность юридической квалификации его преступления и назначенную меру наказания. Однако Верховный суд отказал осужденному.

– Установлено, что Тогаев, создав банду в целях вооруженных нападений на граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, вместе с соучастниками проник в дом супружеской пары. Затем осужденные совершили убийство потерпевшего, после чего связали супругу последнего и, нанося тяжкие телесные повреждения, потребовали передать имеющиеся деньги и ценности. После получения требуемого скрылись с места преступления. Вина Тогаева доказана частично признательными показаниями осужденных, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебно-медицинских, биологической экспертиз, результатами осмотра места происшествия, выемки, - говорится в сообщении Верховного суда.

Другими словами, Азамат Тогаев продолжит отбывать свой пожизненный срок. К слову, мужчина ранее был трижды судим.