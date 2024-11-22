Работали без лицензии: штрафы присудили школам ЗКО, Атырау и Мангистау

По информации министерства просвещения Казахстана, в ходе мониторинга организаций образования были выявлены нарушения. В результате проверок выяснилось, что с начала 2024 года, лицензия на образовательную деятельность отсутствовала в 58 школах страны.

По информации министерства просвещения Казахстана, в ходе мониторинга организаций образования были выявлены нарушения. В результате проверок выяснилось, что с начала 2024 года, лицензия на образовательную деятельность отсутствовала в 58 школах страны.

- На сегодня 17 из них привели в соответствие требования к образовательной деятельности. В отношении школ, ведущих безлицензионную деятельность, вынесены постановления судов о присуждении штрафа по статье 463 КоАП РК, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в основном школы расположены в городах Астана и Алматы, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Мангистауской и Жамбылской областях.

Справка: Кодексом об административных правонарушениях за занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрена ответственность. Возлагается штраф на физических лиц в размере 15 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере 25, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 150 МРП.

- Все школы, согласно Закону РК «Об образовании», прежде чем начать образовательную деятельность должны получить разрешение. Отсутствие лицензии означает, что школа не прошла проверку на соответствие требованиям или не подала документы на получение разрешения. Право на занятие образовательной деятельностью возникает у организаций образования с момента получения лицензии. Если школа не получила лицензию в течение шести месяцев с момента госрегистрации, то она подлежит закрытию в судебном порядке, – подчеркнул председатель комитета Ернур Дауенов.

По данным ведомства, основные требования для получения лицензии включают:

наличие соответствующей материально-технической базы,

квалифицированного педагогического состава,

соблюдение санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм,

организацию медицинского обслуживания обучающихся.

- Несоответствие этим требованиям является основанием для административного наказания и, в случае повторных нарушений, для приостановления деятельности образовательного учреждения, - заявили в Минпросвещения.

В ведомстве напомнили, что школы находятся в ведении местных исполнительных органов. Территориальными департаментами направлены официальные письма региональным акиматам и руководителям управлений образования с требованием принять меры по устранению нарушений.

Ранее на совещании с участием более двух тысяч руководителей организаций образования особое внимание было уделено вопросам предотвращения незаконного сбора денежных средств под разными предлогами, а также нарушениям, связанных с профессиональной деятельностью педагогов. В целях пресечения хищения средств, выделенных на образование, министерством просвещения совместно с Агентством по противодействию коррупции принята «Дорожная карта». В результате в казну государства возвращены 15 миллиардов тенге, потраченных ненадлежащим образом.