Работница пансионата получила срок за издевательства над стариками

К судебному разбирательству привел анализ прокуратуры города Аксу. В руки следователей попали видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксированы шокирующие факты насилия.
Работница пансионата систематически применяла физическую силу к подопечным и оставлял их на улице без теплой одежды, подвергая опасности к переохлаждению и страданиям.
Учитывая тяжесть совершенных действий и их последствия, суд признал обвиняемую виновной и назначил ей три года шесть месяцев лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
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