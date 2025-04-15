Работница пансионата получила срок за издевательства над стариками

Приговор в законную силу не вступил.

К судебному разбирательству привел анализ прокуратуры города Аксу. В руки следователей попали видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксированы шокирующие факты насилия.

Работница пансионата систематически применяла физическую силу к подопечным и оставлял их на улице без теплой одежды, подвергая опасности к переохлаждению и страданиям.

Учитывая тяжесть совершенных действий и их последствия, суд признал обвиняемую виновной и назначил ей три года шесть месяцев лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

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