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Социум

Работники детсада почти бесплатно работали в Астане

Прокуратура столицы восстановила их права на оплату труда.
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Работники детсада почти бесплатно работали в Астане

Прокуратура района Алматы города Астаны проанализировала состояние законности в сфере защиты трудовых прав работников. 47 работникам детского сада задерживали выплату заработной платы на сумму 1,9 млн тенге.

Сейчас задолженность перед указанными лицами погасили в полном объеме, защитив их конституционные права.

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Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Соблюдение трудовых прав граждан и своевременная выплата заработной платы находится на особом контроле органов прокуратуры.

Ранее сообщалось, что трое детей насмерть отравились газом на юге Казахстана.

Фото: pexels.com

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