Работники детсада почти бесплатно работали в Астане

Прокуратура района Алматы города Астаны проанализировала состояние законности в сфере защиты трудовых прав работников. 47 работникам детского сада задерживали выплату заработной платы на сумму 1,9 млн тенге.
Сейчас задолженность перед указанными лицами погасили в полном объеме, защитив их конституционные права.
Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Соблюдение трудовых прав граждан и своевременная выплата заработной платы находится на особом контроле органов прокуратуры.
Ранее сообщалось, что трое детей насмерть отравились газом на юге Казахстана.
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