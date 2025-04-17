Расписание авиарейсов изменится из-за подготовки к параду в Астане

Изменения коснутся рейсов из Астаны в Алматы, Усть-Каменогорск, Франкфурт и Доху, а также в Астану из Алматы, Атырау, Костаная, Усть-Каменогорска, Франкфурта, Сеула и Дохи.

Расписание авиарейсов изменится из-за подготовки к параду в честь 80-летия Победы в Астане.

В Air Astana сообщили, что изменения коснутся рейсов из Астаны в Алматы, Усть-Каменогорск, Франкфурт и Доху, а также в Астану из Алматы, Атырау, Костаная, Усть-Каменогорска, Франкфурта, Сеула и Дохи.

— Пассажиры, чьи рейсы затронуты корректировками, будут уведомлены через контактные данные, указанные при бронировании, — пояснили в компании.

Уточнить актуальный статус рейса можно в круглосуточном Центре бронирования и информации: help.airastana.com, +7 727 244 4477, +7 7172 584477, +7 702 702 4477, +7 7272 44 44 78 (Горячая линия в случае задержки рейсов), +7 702 702 00 74 (WhatsApp), Online chat: airastana.com.